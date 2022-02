Cristiana, figlia di Cavalli, lancia brand di gioielli

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Debutterà a febbraio, in occasione di San Valentino, Krimrose, il nuovo brand di gioielli ideato da Cristiana Cavalli, primogenita dello stilista Roberto Cavalli..

Il progetto - viene anticipato - mette al centro la positività e la forza femminile, che diventano simbolo di rinascita personale e creativa nella difficile era pandemica. Il nome stesso, Krimrose, deriva da Primrose, la primula, che rimanda alla primavera, stagione dei nuovi inizi.

"Il brand - spiega la creatrice - nasce dalla voglia di ricominciare e rimettersi in gioco dopo un periodo burrascoso della mia vita, che è quasi coinciso con l'inizio dell'emergenza sanitaria. Dalla voglia di distrarsi, di provare emozioni e soddisfazioni. Anche i periodi bui e negativi possono portare a qualcosa di positivo ed entusiasmante, le emozioni sono il sale della vita, questo è il mio motto. Il mio desiderio era creare oggetti belli ed emozionanti ispirati dalla natura e dai suoi paesaggi e dall'arte, rinascimentale, fiorentina, contemporanea milanese, che sono le mie passioni".

La proposta si compone di 20 pezzi in ottone rivestito in oro 18K, la maggior parte dei quali orecchini. La produzione è interamente Made in Italy, realizzata a mano dagli artigiani dell'azienda vicentina Cora. (ANSA).