Morto l'ex brigatista rosso Corrado Alunni

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - E' morto a Varese, a 75 anni, Corrado Alunni, componente delle Brigate Rosse della prima ora, dalle quali si distaccò per dare vita prima alle Rosso Brigate comuniste e poi alle Formazioni comuniste combattenti. Alunni, che si dissociò in seguito dalla lotta armata, fu protagonista con Renato Vallanzasca della maxievasione nel 1980 dal carcere di San Vittore durante la quale rimase ferito. "Vorrei che non lo si ricordasse solo per aver aderito alle Br - ha spiegato Davide Steccanella, avvocato e profondo conoscitore degli 'anni di piombo' -. Era un operaio e come molti altri della sua generazione fece quella scelta che pagò con anni di carcere. Era una persona generosa e moralmente retta". (ANSA).