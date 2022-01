Trent'anni di vita giudiziaria, avvocato Milano la racconta

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - La "vera vita di un avvocato del Tribunale di Milano, autentico crocevia di luci e ombre dove, ogni giorno, si intersecano le vicende di colletti bianchi, mafiosi, banditi e terroristi". La descrive in un libro intitolato "La giustizia degli uomini. Racconti di tribunale", uscito oggi per Mimesis Edizioni, Davide Steccanella, noto avvocato penalista milanese che "da oltre trent'anni" è "testimone privilegiato della vita giudiziaria" nel capoluogo lombardo.

Partendo proprio da questo punto di vista 'speciale' nel volume si trova una narrazione che incrocia il lavoro di un legale, che ha difese importanti da portare avanti, e la storia più o meno recente del Paese: "da Mani Pulite all'omicidio del giovane studente Sergio Ramelli, dal delicatissimo ruolo di difensore di Cesare Battisti e Renato Vallanzasca" fino ai processi che hanno visto come protagonisti "noti volti di cinema e televisioni come Michelle Hunziker e Maurizio Mosca".

"Poiché credo che chi non è uso frequentare troppo i tribunali abbia un'idea piuttosto confusa di quanto succeda lì dentro, ho pensato di raccontarlo io", spiega Steccanella già autore, tra l'altro, di molti libri sugli anni di piombo e del romanzo 'Gli sfiorati'. (ANSA).