Moda: Gucci, collezione co-ed sfilerà il 16 maggio in Europa

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Sfilerà il 16 maggio 2022 in Europa, ma ancora non si sa dove, una collezione co-ed di Gucci.

Lo annuncia la maison, spiegando in una nota che "il direttore creativo Alessandro Michele presenterà il 16 Maggio 2022 una collezione co-ed che sfilerà in Europa".

"La location e il nome della collezione - conclude il comunicato - verranno rivelati prossimamente". Lo scorso novembre, Gucci aveva sfilato a Los Angeles, su Hollywood Boulevard, con una 'Love parade' piena di stelle del cinema e non solo. (ANSA).