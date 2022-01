Giorno memoria: film esplora il fascino attuale del nazismo

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - E' una domanda aperta sul fascino che ancora esercitano Hitler e il nazismo, il film "Il senso di Hitler", girato in nove Paesi, in uscita domani nelle sale italiane per Wanted Cinema per il Giorno della memoria.

Il film, diretto da Petra Epperlein e Michael Tucker, ripercorre i movimenti di Hitler, la sua ascesa al potere e le scene dei suoi crimini dal punto di vista di storici e scrittori, partendo dal bestseller tedesco del 1978 di Sebastian Haffner "The Meaning of Hitler", che mira "a smantellare i miti e le errate interpretazioni comuni su Hitler e la sua ascesa al potere". Haffner osservò che per farla finita con Hitler doveva ucciderne la leggenda. E nel suo volume, lo definì "un uomo la cui intera identità era incentrata sulla realizzazione di un progetto fanatico nato dalla radicalizzazione del suo - e dei suoi seguaci - vittimismo".

Eppure "è diventato palese durante le riprese - raccontano i registi - quanto siano diffusi la negazione e l'odio antisemita". Questo perché "mentre la memoria dei vivi pian piano svanisce, la nostra comprensione di Hitler è stata distorta da quel che potrebbe essere chiamato "il complesso industriale di Hitler"", vale a dire "il "Fascismo affascinante" su cui Susan Sontag cercava di avvertirci". Lo storico israeliano Saul Friedlander è convinto che la strategia nazista si basasse sul mettere in scena uno spettacolo per il presente e un messaggio per il futuro. "In un mondo di contenuti illimitati - avvertono i registi - è possibile che noi abbiamo involontariamente veicolato propaganda messa a fuoco di proposito dai Nazisti per trasmettere il loro virus ideologico in futuro. Questo porta solo ad una domanda: come si può responsabilmente esplorare il passato senza contribuire alla riabilitazione del Nazismo?". (ANSA).