COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Con 208.039 tamponi effettuati, è di 27.808 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale del 13,3% (ieri 11,2%). Cala il numero dei ricoverati, che sono 259 in terapia intensiva (cinque meno di ieri) e 3.405 negli altri reparti (sei in meno).

Sono invece 74 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 36.758.

Nuovo record di contagi e quarantene nelle scuole della Lombardia. Nella settimana tra il 17 e il 23 gennaio sono 9.441 le classi in isolamento, con 115.262 alunni e 6.225 operatori scolastici in isolamento in quanto contatti di caso. I nuovi positivi nella popolazione scolastica sono 62.079, il 12% in più rispetto alla settimana precedente. I più colpiti sono i bambini tra 0 e 10 anni (con la punta del +74,39% nella fascia 3-5), ossia quelli ancora esclusi dai vaccini, mentre calano i contagi tra gli 11 e i 18 anni.

Altri due spunti legati al Covid arrivano oggi dalla cronaca.

A Renate, in provincia di Monza, una farmacia è stata sequestrata dai carabinieri per tamponi e prelievi falsificati.

Denunciati i titolari, fratello e sorella che, secondo le indagini, fingevano di inviare in laboratorio i campioni di test molecolari per il Covid, anche finalizzati alla ricerca di marcatori tumorali, nonostante non avvenisse nulla di tutto questo. I due gestori, fratello e sorella, oltre a un collaboratore, erano già stati sospesi per non aver assolto all'obbligo vaccinale e la farmacia era già stato chiusa per mancanza di requisiti sanitari.

Un 28enne è invece indagato dalla polizia per aver tentato di prendere un volo dall'aeroporto di Milano Linate utilizzando il green pass di un'altra persona. L'uomo, residente a Bergamo, deve rispondere di sostituzione di persona. Stamattina si è presentato ai controlli d'imbarco per la Spagna con un green pass che riportava un nome diverso da quello presente sulla carta d'imbarco. Quando è stato scoperto, ha provato a scappare ma è stato bloccato dagli agenti della polizia. Il 28enne ha poi ammesso di aver comprato su Internet il green pass. (ANSA).