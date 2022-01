Bagutta 2022 a Benedetta Craveri per 'La contessa'

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Benedetta Craveri, con 'La contessa' edito da Adelphi, si aggiudica l'edizione 2022 del Premio Bagutta. L'autrice è stata scelta dalla giuria presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, segretario Andrea Kerbaker e composta da Rosellina Archinto, Silvia Ballestra, Eva Cantarella, Elio Franzini, Umberto Galimberti, Davide Mosca, Elena Pontiggia, Enzo Restagno, Mario Santagostini, Alessandra Tedesco, Valeria Vantaggi e Orio Vergani.

"La contessa del titolo del libro - si legge nel comunicato del premio - è Virginia Verasis di Castiglione (1837-1899), aristocratica ottocentesca che attraversa la seconda metà del secolo in una vita costellata di frequentazioni e amori importanti, da Cavour a Napoleone III, prima di sperimentare una decadenza che la prova nel fisico e nel morale. Personaggio affascinante, intelligente e spregiudicato, già oggetto di molteplici attenzioni da parte di artisti e scrittori, da tempo la Castiglione era nota soltanto agli studiosi. Per riportarla al centro di quella scena che a suo tempo aveva saputo occupare con una presenza rara ci voleva la penna brillante di Benedetta Craveri: uno stile preciso, diretto, sempre sostenuto da una capacità di indagine che ha permesso all'autrice di ritrovare cospicuo materiale inedito. Un talento certamente già presente nei lavori precedenti di Benedetta Craveri, che in questo caso ai giurati è parsa particolarmente ispirata".

Una biografia romanzata è anche quella che si è aggiudicata il premio riservato all'opera prima, 'I miei stupidi intenti' di Bernardo Zannoni (Sellerio).

Come di consueto, il premio verrà assegnato nella sede di via De Grassi messa a disposizione da Francesco Micheli, storico sostenitore del Bagutta. Considerata la situazione attuale, e non volendo procedere a una proclamazione online, la cerimonia si terrà tra qualche mese, non appena le circostanze consentiranno di organizzare una serata in presenza. (ANSA).