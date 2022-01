Assolombarda, più occupati, caro energia minaccia produzione

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Cresce l'occupazione in Lombardia che risente ancora dei buoni risultati economici del 2021, ma sulle imprese stanno pesando i fortissimi rialzi dei costi dell'energia, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e l'aumento dei contagi da Covid-19. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il web magazine dell'Associazione.

La ripresa economica in Lombardia nel corso del 2021 si riflette sui dati dell'occupazione che, secondo le stime provvisorie dell'Istat, cresce tra luglio e settembre di +88mila unità su base annua, ma rispetto al 2019 sono ancora 63mila gli occupati in meno. All'incremento positivo dell'occupazione si associa sia una diminuzione gli inattivi (-93mila) sia, in controtendenza rispetto al trimestre precedente, dei disoccupati (-25mila).

Le imprese subiscono un minor slancio a causa degli altissimi costi dell'energia (il 65% del consumo elettrico totale annuo in Lombardia deriva dalle imprese di industria e servizi innovativi), l'aumento dei contagi e le criticità nelle catene di approvvigionamento.

"Dopo un 2021 di forte rimbalzo in questo inizio d'anno la ripresa prosegue, ma a un ritmo più contenuto e in prospettiva emergono nuove incertezze. Pesa sulle imprese lo shock del caro-energia, anche perché si somma al perdurare delle difficoltà negli approvvigionamenti delle catene globali, all'aumento dei prezzi di molte materie prime e alla carenza di alcune componenti", afferma Valeria Negri, Direttore Centro Studi Assolombarda. (ANSA).