Furti in centro a Milano da mezzo milione, arrestati ladri

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Due italiani e un romeno sono stati arrestati dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare in relazione a 6 furti in abitazione commessi nel centro storico di Milano tra settembre 2020 e febbraio 2021. Il valore totale dei colpi - tra denaro contante, gioielli, pietre e orologi - è stato stimato in circa mezzo milione di euro.

Gli investigatori del commissariato Centro hanno iniziato le indagini dopo il primo furto del 5 settembre 2020 a Chiaravalle, rintracciando nel tempo elementi comuni ad altri 5 episodi.

Nell'elenco sono compresi il furto compiuto il 26 dicembre 2020 in via Passione, i due - uno tentato e uno commesso - l'8 gennaio 2021 in via Mellerio, quello commesso il 15 gennaio 2021 in via privata Maria Teresa e quello del 24 gennaio 2021 in via Brisa. (ANSA).