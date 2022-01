Berlusconi: al San Raffaele la visita di Fedele Confalonieri

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha fatto visita all'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da domenica all'ospedale San Raffaele di Milano per delle visite di controllo. Confalonieri, che aveva già fatto visita ieri al fondatore di Forza Italia, è arrivato a bordo di una Bmw, ed è entrato da un ingresso secondario nell'istituto fondato da don Verzè.

Dopo aver ricevuto in mattinata la visita della figlia Marina, già intrattenutasi almeno un paio d'ore anche ieri, verso l'ora di pranzo a trovare il Cavaliere è arrivato anche il suo ex avvocato e senatore, Niccolò Ghedini. (ANSA).