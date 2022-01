Maldini, manto erboso S.Siro? spero sia rifatto in 15 giorni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Lo stato del manto erboso di San Siro continua a non essere buono, al punto che c'è anche chi, come il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, se n'è anche lamentato. Così oggi, dai microfoni di Dazn, il dirigente milanista Paolo Maldini nel prepartita della sfida con la Juve ha voluto fare il punto della situazione. "Credo ci sia un accordo, e che ce si possa rifare il campo con zolle che arrivano dall'Italia - ha detto Maldini -. Nel giro di 13-14 giorni sarà pronto. Inter e Milan giocano bene a calcio e devono avere un campo di un certo livello".

Una battuta anche sul mercato invernale: davvero il Milan prenderà un difensore? "E' rientrato Romagnoli, è rientrato Calabria e l'emergenza sta finendo - la risposta di Maldini -.

Fra una ventina di giorni ci sarà anche Tomori. Per mettere un giocatore che ha bisogno di un minimo di ambientamento e che possa avere un impatto importante togliendo spazio a chi ha fatto bene come Tomori e Kalulu non è una mia idea". (ANSA).