Sfugge a controlli, arrestato dopo inseguimento

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Un italiano di 49 anni, con precedenti penali è stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Milano dopo un rocambolesco inseguimento, a bordo del suo furgone, per le vie della città fino a Pioltello, alle porte del capoluogo lombardo. Il tutto è cominciato ieri in via Carnia, dove gli agenti hanno cercato di fermare il mezzo il cui conducente è fuggito a tutta velocità.

Durante l'inseguimento, oltre ad aver 'bruciato' numerosi semafori rossi, ha anche cercato di speronare la pattuglia dei 'ghisa'. Dopo parecchi chilometri è stato bloccato ma ha cercato di scappare a piedi.

Una volta preso, è risultato essere positivo al pre test per rilevare la presenza di droga ma non ha voluto sottoporsi all'alcoltest.

Si è inoltre accertato che aveva la patente revocata. (ANSA).