Dalle mostre alle visite guidate, al via 'Milano è memoria'

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Mostre, concerti, visite guidate nell'ambito di una mobilitazione diffusa non solo territorio ma anche virtuale, nel segno della testimonianza. Sono state presentate questa mattina le iniziative di 'Milano è Memoria', il ricco programma di eventi che si svolge intorno alla 'Giornata della memoria', che si tiene ogni anno il 27 gennaio.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala e la senatrice a vita Liliana Segre.

"Vogliamo confermare la radicata vocazione di Milano alla memoria - ha sottolineato il primo cittadino - soprattutto in un momento come questo in cui lottiamo contro la pandemia e abbiamo bisogno di risorse che possiamo attingere nel nostro passato virtuoso". Secondo Sala, Milano è memoria "serve per ricordare e anche per rinsaldare la coesione della nostra comunità che in questo momento soffre, attraverso valori indiscussi. Sarà l'occasione per scegliere da che parte stare". Poco dopo ha preso la parola la senatrice Segre: "Bastano 3 secondi di discorso sulle pietre di inciampo per chi intende, mentre non basterebbero 3 anni di parole per chi non intende".

Sono 24 le nuove pietre d'inciampo che saranno posate a Milano, tra il 26 gennaio e il 1 marzo, aggiungendosi alla mappa delle 120 pietre già collocate dal 2017 ad oggi, e sarà la pagina Instagram @milanopietredinciampo a custodire per sempre la riproduzione digitale delle pietre. (ANSA).