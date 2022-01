Aggressioni Duomo: proseguono audizioni, aumenta numero vittime

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Prosegue in Procura a Milano, come negli ultimi giorni, l'attività di audizione delle vittime delle aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di Capodanno, quando un "branco" di giovani ha accerchiato e abusato di almeno 12 ragazze, che hanno subito violenze strette nella "morsa" senza riuscire ad uscirne per diversi minuti.

Oggi, infatti, nell'ufficio dell'aggiunto Letizia Mannella, alla presenza anche del pm Alessia Menegazzo e degli investigatori della Squadra mobile guidati da Marco Calì - che nei giorni scorsi hanno fermato un 21enne a Torino e un 18enne a Milano, entrambi ora in carcere - un'altra ragazza sta testimoniando. Una è stata sentita anche ieri. Sono, infatti, due le nuove denunce arrivate nei giorni scorsi, mentre su un'altra vittima ancora (nove erano quelle già accertate nei giorni scorsi) sono in corso approfondimenti.

Due giorni fa è stata ascoltata, sempre in Procura, una delle due turiste tedesche aggredite poco prima di mezzanotte e ha ricostruito quei terribili "20 minuti" nel corso dei quali lei e l'amica sono state prima avvicinate con un pretesto e poi entrambe circondante da un'orda di giovani e costrette come "prede" a subire violenze, mentre in lacrime chiedevano aiuto, come dimostra anche un ormai noto video pubblicato sul web.

Nell'inchiesta con al centro il reato di violenza sessuale di gruppo, intanto, gli investigatori ovviamente, anche grazie alle audizioni, stanno identificando altri componenti dei gruppi di aggressori e l'elenco degli indagati, dunque, si allunga rispetto ai 18 perquisiti dei giorni scorsi. Si era parlato di un branco di una trentina di ragazzi e secondo alcune testimonianze anche di "40-50 persone". (ANSA).