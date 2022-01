Gigi Bici, arrestata donna della villetta dove fu trovato corpo

(ANSA) - PAVIA, 20 GEN - È stata arrestata dalla polizia Barbara Pasetti, 44 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) davanti alla cui villa lo scorso 20 dicembre era stato ritrovato il cadavere di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto a Pavia come "Gigi Bici" per avere gestito a lungo un negozio di rivendita e manutenzione di biciclette. La donna è indagata dalla Procura di Pavia per una presunta tentata estorsione nei suoi confronti. Da questa mattina gli agenti della squadra mobile, con l'ausilio della scientifica, hanno perquisito la villa della donna, che ora è stata posta sotto sequestro.

