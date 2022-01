F1: G. La Russa, non priviamo Monza delle Frecce Tricolori

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Mi auguro che l'intenzione di eliminare l'esibizione delle Frecce Tricolori al Gran Premio d'Italia di Formula 1 rientri e che, alla fine, si trovi una soluzione condivisa per non privare gli spettatori di quello che è a tutti gli effetti uno spettacolo nello spettacolo, oltre che un forte richiamo all'identità nazionale". Lo dice Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano, commentando le notizie secondo cui, in base a motivazioni riconducibili all'ecosostenibilità e al rispetto dell'ambiente, la Formula 1 starebbe pensando di non prevedere più le esibizioni dell'aviazione militare in tutti i Gran Premi.

"Il nuovo corso della Formula 1 può contare su un management forte e di primissimo livello e sta già lavorando in maniera positiva e innovativa - prosegue Geronimo La Russa -. E' giusto che anche la sostenibilità ambientale rientri nei propri obiettivi, resto però dell'idea che la 'parata' delle Frecce Tricolori, sia una componente vincente, un valore aggiunto, apprezzato da tutti". (ANSA).