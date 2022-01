Coppa Italia, Inter: Ranocchia "Importante passare ai quarti"

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Sono molto contento, innanzi tutto per aver passato il turno: è di vitale importanza, perché è un obiettivo vitale per la società e per noi. Poi averlo passato segnando un gol è anche meglio". Lo ha detto il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, a Mediaset, dopo la vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia. "Cerco di farmi trovare sempre pronto, siamo un gruppo solido e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in campo. Sensi? È entrato nonostante le voci di mercato, ha fatto una grande partita e un bel gol". (ANSA).