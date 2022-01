Per l''aggressione al vigile, 3 indagati per rapina e resistenza

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - La Procura di Milano ha indagato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale tre dei giovani che nella notte fra venerdì e sabato scorsi hanno aggredito, disarmandolo, un agente della polizia locale in borghese in via Coni Zugna, in zona Navigli.

Le indagini, che dovranno accertare la dinamica dei fatti, ed eventualmente indagare altri ragazzi sono coordinate dal pm Ilaria Perinu e dall'aggiunto Laura Pedio. I giovani erano almeno una dozzina, alcuni sono stati identificati per i video postati sui social in cui si vede l'agente che spara in aria per farli allontanare senza alcun risultato e poi la colluttazione in cui parte un altro colpo, in questo caso verso terra. (ANSA).