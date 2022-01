Msgm e il 'rumore del tempo'

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Il tempo è una cosa straordinaria, ci può tenere avanti o indietro. Bisogna stare al suo ritmo, altrimenti si invecchia": Massimo Giorgetti sceglie una frase di Gaetano Pesce per presentare la collezione di Msgm per il prossimo inverno, che avrebbe dovuto sfilare a Milano ma, causa mezzo staff in quarantena, è stata concentrata in un video. Per il designer è stata anche l'occasione per aprire le porte del suo nuovo showroom milanese, un ulteriore passo per il suo brand il cui segreto - spiega lui - "è che comunica energia, magari ci sono marchi più belli, ma il nostro ha questo plus".

In 12 anni di storia "abbiamo strizzato l'occhio al mondo adulto, ma il nostro core rimangono felpe, T-shirt e denim e lo difendiamo ancora molto bene, con 100mila Tshirt circa vendute ogni anno". Questo anche grazie "alla volontà di non restare indietro, di capire cosa sta succedendo e parlare ai giovani".

Questa volta Giorgetti lo fa con una collezione che parte dall'arte e dal design, quelli appunto di Gaetano Pesce, da cui il titolo 'Il rumore del tempo'.

La poltrona 'michetta' con la sua imbottitura ha ispirato felpe, nylon e piumini, dalle sedie in resina che sono un emblema del designer vengono i motivi a colatura delle camicie, mentre un vaso si disegna sul pull in orsetto jacquard, il tutto mischiato alle fantasie del brand come i funghetti allucinogeni o la scritta 'fluidity' che percorre diversi capi. Tra le proposte, la felpa con il boxer: "E' un modo nuovo non di fare abiti ma - chiosa Giorgetti - di comunicare energia e emozione".

