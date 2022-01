Moda: i moderni avventurieri di Harmont and Blaine

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Sono moderni avventurieri che si spostano dalle vie della città alle cime innevate quelli vestiti dalla capsule firmata da Andrea Pompilio per Harmont & Blaine, presentata oggi a Milano.

Quella di Pompilio è un'estetica dominata dalle modulazioni di colore, dalle sovrapposizioni misurate, da contrasti apparentemente minimi che esaltano l'impatto grafico dell'insieme in un gioco di patchwork e sfumature. Le forme sono morbide e protettive, ispirate alle coperte trapuntate, i volumi over con interni rimovibili che adattano il capospalla alle diverse condizioni climatiche mentre le cinture elastiche sul punto vita sono ispirate ai look degli sciatori degli anni '50.

(ANSA).