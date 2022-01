Moda: Brooksfield apre a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Nuova boutique milanese per Brooksfield, che apre in via Solferino 7, nel cuore di Brera, uno spazio progettato dallo studio milanese Storagemilano.

Fondato nel 1971, il marchio torinese da sempre esprime uno stile senza tempo.

Per questo Storagemilano ha ricreato un interno borghese e raffinato, in equilibrio fra contemporaneità e tradizione, con il parquet in legno di quercia di recupero come i pavimenti degli appartamenti signorili del capoluogo lombardo. (ANSA).