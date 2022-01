Calcio: lo Spezia manda ko il Milan a San Siro

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il Milan va ko al 51' della ripresa e fallisce il sorpasso all'Inter, il Napoli vince a Bologna e si rilancia nei posticipi del pomeriggio. Frenata per i rossoneri che vengono battuti in casa dallo Spezia 2-1 con un gol di Gyasi al 6' minuto della ripresa. Grande protagonista Leao che procura un rigore (fallito da Theo Hernandez, che calcia fuori) e nel recupero del primo tempo trova il vantaggio. Nella ripresa Agudelo pareggia poco dopo il suo ingresso. Nel recupero l'arbitro cancella un gol di Messias non concedendo un vantaggio; poco dopo lo Spezia la ribalta con Gyasi. (ANSA).