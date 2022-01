Scontro sull'A1, cinque feriti gravi

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Un incidente tra due auto sull'autostrada del Sole nel tratto fra l'innesto della Teem, la tangenziale est esterna di Milano, e Lodi ha provocato questo pomeriggio il ferimento di cinque persone, delle quali quattro in condizioni molto gravi.

Tre degli occupanti sono stati portati in elicottero in condizioni critiche in ospedale: uno all'Humanitas di Rozzano una al Niguarda di Milano e un altro al San Matteo di Pavia. Gli altri due, sempre gravi, in altri ospedali. Tre sono componenti di una famiglia mentre gli altri due sono fratelli Sul posto sono intervenuti il personale dell'Ats di Novate e i vigili del fuoco di Milano che hanno dovuto estrarre quattro degli occupanti delle vetture finite nei campi mentre una quinta era stata sbalzata dall'abitacolo. (ANSA).