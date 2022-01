Moda: Kiton, l'uomo è pronto per viaggiare

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - E' interamente pensato per chi vuole tornare a viaggiare con il massimo comfort il guardaroba maschile per il prossimo inverno di Kiton, ripensato in proporzioni, materiali e vestibilità. Così i cappotti in cashmere a 8 fili sono oversize, i giacconi di montone ricordano le flying jacket dell'aviazione inglese e i piumini leggeri sono in cashmere. Le giacche hanno le stesse trame delle polo o delle camicie, mentre i pantaloni con la coulisse sono realizzati in lane sottili fino a 12.9 micron. La camicia ritorna, non solo bianca sotto l'abito, ma anche oversize indossata sia su look formali sia nella versione con cappuccio. (ANSA).