A Sesto San Giovanni oltre mille vaccinazioni in una notte

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Sono state 1006 le vaccinazioni effettuate nella prima notte di apertura del Centro vaccinale anti-covid dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni. Molte persone, soprattutto ragazzi, che si sono messi in coda in coda all'esterno dell'hub, dove - spiegano dall'Asst Nord Milano - dalle 21 di ieri sera alle 8 di questa mattina sono state somministrate 894 terze dosi, 89 prime dosi e 23 seconde dosi.

Code lunghe, anche di un paio d'ore, che non hanno però spaventato chi voleva vaccinarsi e spesso è arrivato insieme ad amici o organizzato con qualcosa da bere, "Stanotte sono passato all'hub dell'Ospedale di Sesto San Giovanni per il primo dei tre venerdì di gennaio dedicati alle vaccinazioni notturne: 37 ore di attività consecutive, un vero e proprio record! Una sperimentazione riuscita con successo che abbiamo avuto l'onore di far partire dalla nostra città", ha commentato sui social il sindaco Roberto Di Stefano. La sperimentazione sarà ripetuta anche per i prossimi due venerdì, 21 e 28 gennaio. (ANSA).