COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Sono 39.683 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati effettuati 237.324 tamponi, con un rapporto del 16,7%, in discesa sul 18,3% di ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, che sono 257, 4 più di ieri, e quelli negli altri reparti, che sono 3.452 (+135). I decessi sono 52, per un totale di 35.662 da inizio pandemia.

Negli ultimi due giorni i nuovi casi hanno sempre superato quota 40mila (41.050 ieri, 45.555 martedì) ma in Lombardia, dopo un picco di contagi fatto registrare nei primi giorni dell'anno, sembra frenare la diffusione esponenziale della pandemia. Non si tratta ancora di un deciso rallentamento, ma la situazione è più rosea rispetto alla prima settimana di gennaio, quando l'incremento di nuovi positivi rispetto ai sette giorni precedenti aveva sempre superato quota 100mila. Dalla direzione Welfare di Regione Lombardia, pur notando che l'andamento epidemiologico "pare rallentare", preferiscono non commentare i dati, rimandando ogni ragionamento a settimana prossima, in attesa del possibile impatto negativo che potrebbe avere sui contagi la ripresa della scuola.

Intanto per i contagi al Piccolo di Milano slitta la prima di 'M il figlio del secolo', l'adattamento del romanzo storico di Antonio Scurati diretto da Massimo Popolizio, mentre Esselunga ha mandato una mail per i clienti della spesa online per informarli che "lo straordinario numero di richieste per effetto della particolare situazione pandemica sta causando un rapido esaurimento delle fasce di consegna disponibili". Tra una disdetta e una conferma, partono le sfilate di Milano Moda Uomo, ridotte dalle 23 fisiche annunciate a metà dicembre alle 16 in programma da domani al 18 febbraio. (ANSA).