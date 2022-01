Inter, Marotta: 'Rinnovo Brozovic? Ottimista sull'accordo'

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Rinnovi? Per quanto riguarda Brozovic, la volontà di entrambe le parti è di arrivare alla conclusione. Non siamo ancora a quel punto, ma siamo sulla strada giusta e credo che possiamo arrivarci quanto prima". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervistato da Mediaset prima della finale della Supercoppa italiana contro la Juventus. "Per quanto riguarda il managment, siamo una squadra nella squadra, abbiamo fatto un egregio lavoro e di questo ringrazio Ausilio e Baccin, supportando allenatore e squadra.

Quello di Inzaghi è un lavoro egregio e l'importante è che si continui così - ha aggiunto -. La sfida di questa sera? È un trofeo importante che deve arricchire il palmarès del club.

Viene definito derby d'Italia per l'importanza che ha questa partita, al di là della competizione. Le partite contro la Juventus sono sempre di difficile pronostico". (ANSA).