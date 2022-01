'Il vaccino è sicuro?' No vax a Milano diffondono false multe

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Gli automobilisti di alcuni quartieri di Milano, in particolare di Corso Italia, hanno trovato stamani sul parabrezza delle false multe realizzate dai No vax.

I verbali di contravvenzione, falsificati in modo grossolano a mano hanno la dat del 15 dicembre 2021, quando, tra l'altro, è stato disposto il richiamo vaccinale per alcune categorie professionali, valgono su "tutto il territorio nazionale" e fanno riferimento alla violazione dell'articolo 32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività), Gli spazi sono compilati con domande e ammonimenti a "pensarci bene" a vaccinare i bambini," Hai la certezza che il vaccino sia sicuro?", è scritto tra le altre cose..

Le false contravvenzioni sono firmate da "un padre e una madre liberi". Molte le segnalazioni sui social delle false multe. (ANSA).