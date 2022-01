Supercoppa: Inzaghi "assenze Juve? Ha rosa importante"

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Le assenze nella Juventus? Hanno comunque una rosa importante, Allegri saprà allestire la formazione nel migliore dei modi. E recuperano Bonucci e Chiellini, avranno una squadra molto competitiva". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana. "Ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo a Federico Chiesa, conosco bene il padre. Non solo è un grande giocatore per la Juventus ma è anche un patrimonio del calcio italiano". (ANSA).