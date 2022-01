Ciclo vaccinale completato dall'85% del personale scolastico

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - In Lombardia più dell'85% del personale scolastico ha completato il ciclo di vaccinazione comprendente la seconda dose o il booster. Nello specifico, a fronte di una platea di oltre 334.000 soggetti, sono circa 199.000 quelli che hanno ricevuto la terza dose, ovvero quasi il 60% del totale. Inoltre 86.850 unità hanno completato il ciclo con la seconda dose: più del 25%.

Lo comunica la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, secondo la quale più di 4.800 persone, attendono la seconda inoculazione, mentre sono circa 700 le persone non vaccinabili perché attualmente infette Covid-19. Ammontano a poco meno di 43.000, infine, i soggetti che non hanno ricevuto nessuna dose, circa il 12% del totale. (ANSA).