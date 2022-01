Skipass gratis a bimbi vaccinati, insulti web a comprensorio

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Che il surriscaldamento globale sia con voi", "Vergognatevi !!!! Ma poi vi prendete anche la responsabilità dei bimbi che stanno male o avranno problemi?", "Spero che cominci a piovere" sono solo alcuni dei tantissimi messaggi postati sui social del Comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio, nel Lecchese, che da oggi fino al 10 febbraio offre uno skipass gratis ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che si presentano con il certificato vaccinale anticovid.

Una iniziativa che ha incassato plausi ma online anche una marea di critiche no vax e no pass, con tanto di accuse di "nazismo sanitario" che però non hanno fatti cambiare idea ai responsabili.

"Possono scrivere quello che vogliono, non ci smuoviamo di un passo" ha detto Massimo Fossati, amministratore di Itb, Imprese turistiche barziesi. "Pensiamo di essere dalla parte della ragione - ha aggiunto - e non ci aspettiamo che un genitore decida da vaccinare il proprio bambino per avere uno skipass gratis. Vuole essere semplicemente un piccolo premio da parte nostra. Se gli impianti sono aperti è solo grazie ai vaccini e a chi ha deciso di aderire alla profilassi". (ANSA).