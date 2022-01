Aggressioni in Duomo: Sala, fatti gravissimi non degni di Milano

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Le aggressioni accadute in piazza Duomo la notte di Capodanno sono un fatto gravissimo non degno della nostra città": è quanto ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Con l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - ha aggiunto Sala - siamo in costante contatto con la Questura di Milano che sta lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questi atti odiosi e confidiamo nell'efficacia delle indagini.

Scoprire e fermare i membri del 'branco' che si è reso responsabile di tali violenze è la risposta migliore che possiamo dare alle vittime. A loro voglio esprimere la mia piena vicinanza", ha concluso il sindaco. (ANSA).