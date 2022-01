Covid: un caso positivo, saltano date I Legnanesi

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - A seguito di un caso di positività all'interno della compagnia de I Legnanesi, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti e della tutela di artisti, tecnici e pubblico, lo spettacolo "Non ci resta che ridere" previsto al Teatro Repower di Assago (Milano) non potrà andare in scena nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Lo comunicano gli organizzatori.

Nei prossimi giorni seguirà un aggiornamento relativo alle repliche previste dall'8 gennaio in avanti, mentre lo staff del Teatro Repower, insieme alla Compagnia de I Legnanesi, riprogrammeranno appena possibile gli spettacoli che non potranno andare in scena. (ANSA).