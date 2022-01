Incendio in casa anziana a Milano, 4 in ospedale

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Un incendio è divampato per cause non ancora accertate questa mattina, verso le 8.45, nell'appartamento dove abita una pensionata di 86 anni, al quarto piano di un palazzo in via Padova, alla periferia di Milano. L'anziana ha avuto un malore ed è stata trasportata all'Istituto Città Studi.

Altri tre inquilini dello stabile hanno inalato fumo e sono stati condotti per controlli all'ospedale di Sesto San Giovanni, al confine con il capoluogo. Le fiamme sono state rapidamente spente dai pompieri. (ANSA).