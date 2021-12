Autostrade: Luigi Roth presidente di Pedemontana Lombarda

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Luigi Roth è il nuovo presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Lo rende noto un comunicato dalla società autostradale, nel quale si ricorda come Roth sia manager dalla consolidata esperienza in imprese del settore pubblico e privato, in ambito industriale come finanziario. E' chairman di Alba Leasing, Equita SIM, Equita Capital SGR, iQera e Presidente non esecutivo di Fincantieri SI (controllata del Gruppo Fincantieri) e di Arriva Italia (società leader nel trasporto pubblico).

Autostrada Pedemontana Lombarda è una delle maggiori infrastrutture europee attualmente in costruzione e la società ha come azionista di riferimento la Regione Lombardia al 53,77%.

Gli altri soci sono Milano Serravalle - Milano Tangenziali al 36,66%, Intesa Sanpaolo al 8,03% e Unione di Banche Italiane al 1,54%. (ANSA).