Covid, a Codogno mostra su Happy Days per andare oltre virus

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Codogno, città in provincia di Lodi simbolo della prima ondata di Coronavirus, simbolicamente ha voluto ripartire dai "Giorni Felici" di un tempo, con una mostra dedicata proprio al telefilm di culto "Happy Days". A inaugurare l'esposizione "A Codogno tornano..happy days", Max Pezzali, grande fan di Fonzie e amici, tanto da averli citati nel suo brano "Gli Anni" ("..gli anni di Happy days e di Ralph Malph...").

C'è un motivo per cui Codogno ha scelto proprio la serie tv: il 26 febbraio, quando il Covid iniziava a diffondersi in Italia partendo proprio dalla cittadina lodigiana, Henry Winkler, alias Fonzie, espresse la sua vicinanza agli abitanti scrivendo su Twitter "Stay healthy, stay safe", direttamente a Giuseppe Ganelli, medico del posto e detentore del Guinness World Record per la Collezione più grande di Memorabilia dedicati al telefilm.

L'idea dell'esposizione è poi nata dalla collaborazione tra la Fondazione Amici di Sissi di Codogno e la ProLoco, che hanno deciso di coinvolgere Ganelli nell'iniziativa. Il dottore ha messo a disposizione la sua collezione, il cui pezzo più prezioso è il Flipper originale di Arnold's drive in, proveniente direttamente dal set della sitcom, insieme al giubbotto della Jefferson High School di Potsie (Anson Williams) e alla maglietta originale da baseball del team "Arnold's" usata da Ron Howard, che interpretava Richie, nella puntata "Padrino per caso" del 1976. E poi la divisa da baseball della Reunion per i 30 anni indossata da Erin Moran (Joanie) e alla palla da baseball usata nella partita stessa e regalata a Ganelli da Ron Howard. (ANSA).