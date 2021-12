Vaccini: in Lombardia 85mila prenotazioni per bambini 5-11 anni

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - In Lombardia sono salite a 85 mila, alle 14 di oggi, le prenotazioni per i vaccini anti Covid dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Di queste il 36,33%, cioè 30.813, provengono dall'Ats di Milano, che comprende anche Lodi. Lo comunica l'assessorato regionale al Welfare.

Ieri nel primo giorno della campagna di vaccinazione per i bambini le somministrazione di Pfizer pediatrico in Lombardia sono state in Lombardia 3.510. (ANSA).