Milano: da Comune 550mila euro per negozi vicini cantieri M4

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il Comune di Milano metterà a diposizione 550 mila euro per i commercianti che si trovano vicino ai cantieri per la costruzione della linea 4 della metropolitana e quindi per questo sono penalizzati. I contributi saranno sia in conto capitale sia in parte corrente, concessi in modo graduato e differenziato, dando la precedenza agli esercizi commerciali con vetrina sulla strada particolarmente penalizzati e impossibilitati a godere, proprio in ragione della loro collocazione, delle misure previste dal Decreto Rilancio.

"I lavori della M4 e le restrizioni alle attività commerciali a causa della pandemia - hanno spiegato in una nota gli assessori allo Sviluppo economico, Alessia Cappello e al Bilancio Emmanuel Conte - hanno messo a dura prova decine di esercenti a partire da chi, con negozio fronte strada, non ha potuto usufruire di altre agevolazioni, ad esempio ampliando gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del negozio. Abbiamo previsto contributi fra gli 8 mila e i 15 mila euro a cui si potrà accedere partecipando all'avviso pubblico che sarà online entro la prossima settimana".

Il provvedimento di sostegno alle imprese con negozio in prossimità dei cantieri della M4 è stato adottato per la prima volta nel 2016. Rinnovato per tutti gli anni successivi ha permesso di aiutare 276 attività per una cifra complessiva di 5,9 milioni di euro. (ANSA).