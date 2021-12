Punto Covid: in Lombardia partono i controlli a campione

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - In Lombardia - dove si sono registrati 1.005 nuovi positivi e 15 decessi per Covid e ci sono oltre mille ricoverati in ospedale - oggi è stata una giornata di prova per l'introduzione delle nuove norme sul green pass, ora obbligatorio per utilizzare i mezzi pubblici. Prova, perché questi sono i giorni del ponte dell'Immacolata in cui le scuole, dal momento che domani è Sant'Ambrogio, patrono di Milano, sono chiuse e molti decidono di andare via.

Sono comunque partiti i controlli, con squadre miste di Atm e forze dell'ordine, in alcune fermate della metropolitana o dei mezzi pubblici. E controlli anche sui treni e nelle stazioni ferroviarie. Alla metro di Lanza, dove fino alle 13 sono state impegnate due squadre di agenti della Polizia di Stato, pochissimi i casi di viaggiatori sprovvisti di green pass, invitati ad abbandonare il mezzanino. Diversi, invece, i milanesi contenti per i controlli. Le verifiche hanno riguardano il centro e la periferia oltre che la tradizionale fiera degli Oh, bej Oh, bej: "per tutti questi controlli, per far vivere bene questi momenti di festa e aggregazione - ha detto l'assessore comunale Marco Granelli - abbiamo in strada 124 donne e uomini della Polizia Locale, oltre al personale Atm e a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Insieme ce la faremo".

Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di una "partenza tranquilla". "Mi dicono che se ci sono state sanzioni sono minimissisime, con comportamenti direi abbastanza buoni" ha aggiunto.

I ristoratori non vedono grandi differenze rispetto a prima ma si aspettano qualche cliente in meno. Intanto sono in corso i preparativi per la Prima della Scala con Macbeth. "Oggi, più che mai - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana - assume un significato simbolico davvero importante. L'obiettivo è quello di proseguire, con attenzione e prudenza, il nostro cammino contro il virus". I numeri della campagna vaccinale sono incoraggianti: superato il milione e mezzo di terze dosi, mentre nella settimana dal 29/11 al 5/12 sono state 31.947 le prime dosi. Oggi e domani nei centri vaccinali lombardi sono previste più di 78 mila inoculazioni al giorno con prenotazione, il 9 dicembre, 84 mila. (ANSA).