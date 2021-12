Brucia appartamento, muore anziana di 98 anni nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 05 DIC - Un'anziana di 98 anni è morta a causa di un incendio nella sua abitazione oggi a Broni (Pavia), in Oltrepò Pavese. Le fiamme sono divampate in cucina e hanno provocato un fumo che ha asfissiato la donna. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare.

A lanciare l'allarme sono stati gli ambulanti del mercato di Broni (Pavia), che hanno visto il fumo uscire dall'abitazione, al secondo piano del palazzo nella centrale via Emilia. Ad accorgersi del pericolo è stato anche il genero della vittima, che gestisce una gioielleria nelle vicinanze del condominio.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato reso difficoltoso dal fumo, particolarmente denso, che aveva invaso anche le scale del palazzo. Una volta giunti nell'appartamento, i soccorritori purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'anziana. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. (ANSA).