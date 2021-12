Serie A: Milan-Salernitana 2-0

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Milan ha battuto la Salernitana 2-0 nel primo incontro della 16/a giornata del campionato si serie A, portandosi momentaneamente in testa alla classifica.

Match facile per i rossoneri, che dopo meno di 20 minuti erano già avanti grazie alle reti di Kessiè al 5' e Saelemakers al 18'. Altre varie occasioni per aumentare il bottino sono state sprecate dalla squadra di Pioli che la Salernitana, sempre ultima con otto punti, non è mai riuscita davvero a impensierire. (ANSA).