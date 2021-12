Natale: Fontana, sono ottimista ma ancora attenzione

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Io sono ottimista sarà un Natale pieno di voglia di fare e di iniziative. Vedo che la campagna vaccinale sta proseguendo in maniera spedita, per cui mi auguro che non ci siano limitazioni alla nostra libertà". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto che tipo di Natale con l'aumento dei contagi.

"Un pochettino di attenzione e di impegno dobbiamo mettercela tutti e per questo lancio un appello ai lombardi a vaccinarsi e a rispettare le regole", ha aggiunto a margine della sua visita a L'Artigiano in Fiera. Il 6 dicembre entrerà in vigore il super Green pass. "Io confido soprattutto nelle vaccinazioni, ho questa idea fissa da sempre sono convinto che quella sia la strada giusta - ha commentato Fontana -. Il super Green pass può essere un altro mezzo attraverso il quale da un lato controllare contagi e dall'altro spingere qualcuno in più a vaccinarsi". (ANSA).