Cultura e diplomazia in 'Tutti i piatti dei Presidenti'

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - E' forse la scoperta la stella polare che ha guidato la giornalista Lorenza Scalisi nel disvelare un mondo sconosciuto e interessante della vita del nostro Paese: al Quirinale cultura, economia, diplomazia, politica hanno riti e procedure complesse e a volte un pranzo o una cena, nell'ambito di un grande evento o di un incontro meno formale, possono determinare la buona riuscita di un accordo, una migliore conoscenza reciproca fra i grandi attori internazionali, un ricordo più sentito dell'Italia. Da qui nasce l'idea di 'Tutti i piatti dei Presidenti'.

Il libro, edito da L'ippocampo (255 pp, 29,90 euro), è un vero e proprio reportage da rigorosa cronista dell'autrice che negli ultimi tre anni della presidenza di Sergio Mattarella ha avuto libero accesso al Quirinale. Fornita di "un pass rosso che mi ha consentito di andare dovunque", ha spiegato durante la presentazione del volume che si è svolta non casualmente da Eataly a Milano. E dove è stato fatto assaggiare un risotto alle erbe semplice, e squisito, che è poi la chiave dei piatti che vengono offerti in un palazzo sontuoso, che può anche intimorire per imponenza e importanza, ma che sono comuni e di facile preparazione. Ed è proprio la normalità che esce dalle 60 ricette realizzate in 30 anni a palazzo dallo chef Fabrizio Boca, fotografate da Chiara Cadeddu, riproposte nelle pagine.

E sono raccontati anche episodi e aneddoti inediti oltre ai retroscena: la macchina organizzativa, il protocollo, gli imprevisti ("quando in brevissimo tempo si devono preparare un menù per 20 persone essendo all'altezza per qualità e servizio", spiega l'autrice). Lorenza Scalisi però, oltre ai cavatelli con vongole e bottarga e al timballo di tagliolini con scampi e carciofi, offre uno spaccato storico del luogo e fa rivivere quella che si potrebbe simpaticamente definire una politica estera con altri mezzi. (ANSA).