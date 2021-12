Covid: a Pavia mascherine all'aperto nel centro storico

(ANSA) - PAVIA, 03 DIC - Anche la giunta di Pavia (al pari di altri Comuni della Lombardia) ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Il provvedimento, in vigore dal 5 dicembre al 15 gennaio 2022, riguarderà l'area del centro storico, il Ponte Coperto, i mercati e le fiere, le zone entro 200 metri da tutte le scuole (negli orari di ingresso e uscita degli studenti), tutte le fermate degli autobus.

Non avranno l'obbligo di indossare la mascherina: i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie i disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè quelle che devono comunicare con un disabile e che non possono utilizzare il dispositivo di protezione; chi sta svolgendo un'attività sportiva.

L'inosservanza di questa regola può comportare una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. (ANSA).