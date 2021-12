Cina: carcere giornalista Zhan, protesta sindacato lombardo

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - L'Associazione Lombarda dei Giornalisti esprime la propria solidarietà a Zhang Zhan, blogger e giornalista cinese reclusa da undici mesi, che ha intrapreso uno sciopero della fame dopo essere stata condannata a quattro anni di carcere per aver informato l'opinione pubblica sulla pandemia in corso a Wuhan.

Il sindacato aderisce alla campagna in corso di Amnesty International, alla quale si sono uniti anche Reporter Senza Frontiere e il sindacato dei giornalisti tedeschi Deutscher Journalisten Verband per chiedere alle autorità cinesi la liberazione della detenuta, le cui condizioni di salute sono definite "preoccupanti" dalle Nazioni Unite. (ANSA).