Picchia la compagna, 23enne arrestato nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 02 DIC - Un giovane di 23 anni, di nazionalità boliviana, è stato arrestato dai carabinieri di Pavia a Lardirago (Pavia) con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il 23enne, al culmine dell'ennesima lite per futili motivi, ha colpito ripetutamente con calci e pugni la propria compagna, una 45enne del luogo, provocandole numerose contusioni giudicate guaribili in 40 giorni.

La donna, durante l'aggressione, è riuscita ad inviare un messaggio a un nipote, che ha subito avvisato i carabinieri. I militari hanno dapprima soccorso la vittima, che respirava a fatica, affidandola alle cure del personale sanitario. Poi hanno arrestato il giovane che si comportava come se non fosse successo nulla, continuando a guardare la televisione e disinteressandosi delle condizioni della convivente. (ANSA).