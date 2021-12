Covid, Fontana: 'Lombardia prossima settimana ancora bianca'

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Anche la prossima settimana la Lombardia sarà in zona bianca. Lo anticipa il presidente della Regione Attilio Fontana. "Nonostante i numeri assoluti di ricoveri e contagiati aumentino, quelli che domani saranno valutati dalla cabina di regia di Iss e Ministero della Salute - spiega Fontana -, mostrano una percentuale di crescita inferiore rispetto alla settimana precedente. La progressione per i contagi, per esempio, si è dimezzata passando da 59,2 % a 27,4%".

Per il governatore, tuttavia, "il dato ancora più rassicurante è che l'indice Rt ospedaliero che forniva proiezioni di un incremento di posti letto a fine dicembre, passa da 1,3 della valutazione di domani (con dati riferiti a 7 giorni fa) a 1,14, di oggi. Un calo che modifica quindi in positivo la precedente previsione". (ANSA).