Report Osservatorio Birra, 2020 è stato l'anno zero

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Il fenomeno culturale che vede la birra sempre più al centro dei gusti degli italiani non si attenua. E nonostante i numeri etichettano il 2020 come l'anno zero della birra in Italia e il 2021 quello di una ripresa ancora parziale, l'Italia si conferma un mercato con grandi potenzialità. E' l'istantanea dell'andamento e delle prospettive del settore birrario italiano scattata dall' Osservatorio Birra, in occasione dell'appuntamento Heineken Incontra, con la presentazione stamane del quinto rapporto dal titolo "La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia", realizzato da Althesys.

Per calcolare il valore condiviso, lo studio ha analizzato tutte le fasi della filiera della birra, considerando gli effetti diretti delle attività dell'industria birraria italiana e quelli indiretti e indotti. I dati, che fotografano l'andamento del settore nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2021, evidenziano l'impatto del Covid-19 e la lenta ripresa dell'anno in corso. La "gelata" dell'anno scorso (-15% del Valore condiviso, -8% della produzione di birra, -9,6% dell'occupazione) ha fatto perdere alla birra quasi 1,4 miliardi di euro e circa 15mila posti di lavoro (14.634) lungo l'intera filiera, soprattutto nell'Ho.Re.Ca., riportando il "peso" della birra ai livelli di 4-5 anni fa.

I primi sei mesi del 2021 evidenziano una ripresa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma non sono sufficienti a colmare il crollo (-22%) di gennaio-giugno 2020. A tracciare la strada della rinascita da un anno estremamente difficile è Heineken Italia, che punta alla valorizzazione di birre locali. "Qualità, differenziazione e cultura della birra - le parole del AD di Heineken Italia Wietse Mutters - sono le parole chiave per che contraddistinguono il fenomeno birra in Italia, e sono anche quelle per sostenerne la ripresa e far tornare a crescere la categoria". (ANSA).