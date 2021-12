Natale: per ogni coperta comprata, una per i senza dimora

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Per ogni coperta comprata, ne sarà donata una ai senza fissa dimora che vivono in zona Porta Venezia, a Milano. E' l'iniziativa per le feste lanciata dal brand attivista di abbigliamento street Anti-do-to in collaborazione con la Fondazione Isacchi Samaja Onlus.

La coperta 'The face' in jacquard, in variante bianco e nero, e blu e arancio, è stata realizzata in cotone e poliestere rigenerati e interamente Made in Italy. La sua grafica, un'ironica faccia dall'espressione sorridente, è un augurio di positività e dal 9 dicembre al 31 gennaio, per ogni coperta acquistata, ne verrà donata un'altra, in materiale misto lana più caldo, alle persone individuate dalla Fondazione Isacchi Samaja Onlus, che assiste quotidianamente circa 100 senza fissa dimora solo nel territorio Milano Est. (ANSA).