Furto in segreteria chiesa di Milano, bottino 35mila euro

Un furto da 35mila euro è stato commesso all'interno della segreteria della chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Milano, in via della Ferrera. A chiamare la polizia, attorno alle 8 di ieri, è stata una 68enne che lavora nell'amministrazione.

La cassaforte, che conteneva i contanti, non aveva segni di scasso, quindi è possibile che i ladri siano riusciti a trovare le chiavi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i ladri sono entrati rimuovendo una grata dal pavimento, hanno fatto accesso al seminterrato che ospita gli spogliatoi di un campetto, e da lì sono passati al cortile interno. A quel punto hanno spaccato la finestra della segreteria dove erano custoditi i 35mila euro.

